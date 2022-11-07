Şırnak'ta terör operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 31 Ekim-6 Kasım'da il genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.





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