Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 16 zanlı yakalandı.

Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve esrar, bin 910 bandrolsüz sigara, gümrük kaçağı 3 cep telefonu, 40 elektronik eşya, 2 kilogram tütün ve 21 sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.

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