Şırnak merkez ile 2 ilçesinde "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" başladı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliğince, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun desteğiyle merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" başladı.

Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlikte, her yaştan katılımcı okçuluk, masa güreşi, mangala, ok savaşları, kol kapama, 9 ve 3 taş, topaç ve ebru gibi spor ve sanat dallarıyla buluştu.

Şenlikte, çocuklar çeşitli oyunları eğitmenlerden öğrenme fırsatı buldu.

Orhan Uysal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ezo Cengiz, AA muhabirine, etkinlik sayesinde eğlenceli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerin sürmesini istediklerini belirten Cengiz, "Daha önce hiç oynayamadığım oyunlar vardı. Merak ediyordum. O oyunları öğrendim. Çok iyi oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenci Zeynep Kabul da eğlenceli oyunlar oynadıklarını, arkadaşlarıyla farklı bir gün geçirdiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Uludere ilçesinde de 15 Temmuz Meydanı'nda kurulan parkurlarda öğrenciler ve vatandaşlar sportif ve sanatsal etkinliklerden yararlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, etkinliklerin 3 gün süreceğini, vatandaşların sanatsal ve sportif etkinliklerde bir araya geldiğini dile getirdi.



​​​​​​​Etkinliklere ilçe merkezinin yanı sıra kırsaldaki öğrencilerin de katılmasını sağlayacaklarını bildiren Demirtaş, "Öğrencilere geleneksel oyunları görme imkanı tanıyacağız. Etkinliklerden yediden yetmişe herkesin yararlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beytüşşebap ilçesinde de 3 gün sürecek şenlik başladı.

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