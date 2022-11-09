Cizre'de 10 aileye 2 bin tavuk ve 24 bin ton yem desteği sunuldu

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ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinin Yeşilyurt köyünde 10 aileye 2 bin tavuk ve 24 bin ton yem desteği sağlandı.

Köyde düzenlenen törene katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın "Köy Aile Düzeyi Hijyen Kontrolü Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında 10 aileye 2 bin tavuk ve 24 ton yem desteği sunulduğunu belirtti.



Demir, projenin vatandaşlar için çok faydalı olduğunu, üreticilere hayırlı olmasını dilediğini ifade ederek, projelerin destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.







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