Şırnak'ta Kur'an kursu öğrencilerine "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta AFAD İl Müdürlüğünce "Afet Farkındalık Eğitim Yılı" faaliyetleri kapsamında merkeze bağlı Kızılsu köyü ile Kasrik beldesinde Kur'an kursu öğrencilerine eğitim verildi.



İl Müftülüğüne bağlı Kasrik Ehlibeyt Yatılı Kuran Kursu ve Kızılsu Köyü Yatılı Erkek Kursunda eğitim gören çocuk ve gençlere uzman ekipler tarafından afet farkındalık eğitimi verildi, tahliye tatbikatı yaptırıldı, AFAD Acil Mobil Uygulaması tanıtıldı.



Afet durumlarında ilk 6 saatin öneminin anlatıldığı eğitimde riskler, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, deprem, yangın, çığ, heyelan, sel, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası gibi konularda bilgilendirme de yapıldı.







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