Şırnak'ta "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" sürüyor

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliğince, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun desteğiyle merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" devam ediyor.

Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen şenlikte, her yaştan katılımcı okçuluk, masa güreşi, mangala, ok savaşları, kol kapama, 9 ve 3 taş, topaç ve ebru gibi spor ve sanat dallarıyla buluşuyor.

Şenliğe katılan Vali Osman Bilgin, yapılan etkinlikle ilgili yetkililerden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti, ok attı.

Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ata sporunun yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması etkinliklerini önemsediklerini belirterek, merkezde tüm okullardaki ilk ve ortaokul öğrencilerini etkinliklerden yararlandırdıklarını söyledi.

Bilgin, şunları kaydetti:

"Merkezde 120 bin ilkokul ve ortaokul öğrencimiz var. Bu öğrencilerin yüzde 80'inin bu etkinliklerden faydalanmasını amaçlıyoruz. Bu vesile ile öğrencilerin geçmişle bağlarını koparmadan geleceğe daha güvenli bakmalarını sağlıyoruz. Ata sporları sadece bir spor olarak görülmemeli, kültürel faaliyetler açısından geçmişte bağ kuran ve bizi bugüne geleceğe taşıyan önemli argümanlar. Çocuklarımıza bu imkanı sağlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu'na teşekkür ederiz."

Beytüşşebap ilçesinde Kaymakamlık önü ve Uludere ilçesinde de 15 Temmuz Meydanı'ndaki etkinliklere devam edildi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, etkinliğin öğrenciler adına çok verimli geçtiğini dile getirdi.

Aşan, "İlçemiz ve çevre köylerimizin öğrencilerini bu etkinlikte buluşturduk. Belediye olarak onların ulaşımına katkı sunduk. Çok verimli geçtiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Etkinlikler, yarın sona erecek.

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