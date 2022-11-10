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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta huzura kavuşan köylere dönüş için hazırlıklar başladı

AA

Şırnak'ta huzura kavuşan köylere dönüş için hazırlıklar başladı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle vatandaşların, terk etmek zorunda kaldığı köylerine dönüşün sağlanması için altyapı çalışmalarına başlandı.

Kentte kararlılıkla yürütülen operasyonlarla terörden temizlenen, güvenliğin tesis edildiği Gabar ve Cudi dağları mevkisindeki 47 köyden ilk etapta 40'ında iş makineleri ile yol yapım çalışmaları yürütülüyor.

- "47 köyün 40'ını hemen yerleşime açıyoruz"

Şırnak Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine, 1990'lı yıllarda terör saldırına maruz kalan ve bu nedenle boşaltılan köylerin sayısının 47 olduğunu söyledi.

Bu süreçte İçişleri Bakanlığınca vatandaşların terör nedeniyle oluşan zararlarının tazmin edildiğini dile getiren Bilgin, son yıllarda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde kent genelinde huzur iklimine kavuşulduğunu kaydetti.

"İlimiz genelinde 47 köyün 40’ını hemen yerleşime açıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız köylerine gelip, evlerini yapabilecekler, tarlaları ile bağ ve bahçelerinde faaliyette bulunabilecekler." ifadelerini kullanan Bilgin, 120 kilometrelik yolun 30 kilometrelik bölümünün ihalesinin yapıldığını belirtti.

Yolun kalan kısmı ile ilgili de çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Bilgin, elektrik, içme suyu, kanalizasyon, bahçe sulamada kullanılacak su ve telefon hizmetleri gibi konularda da ilgili kurumlarca çalışmalar başlatıldığını ifade etti.

Bilgin, vatandaşların bu gelişmeden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

- Köylerine dönen vatandaşlar memnun

Gabar Dağı eteklerindeki Kayaboyun köyünü 1993'te terk etmek zorunda kalan ve yıllar sonra köylerine dönen vatandaşlardan 80 yaşındaki Ali Meşe, yıllar boyu hasret kaldıkları köylerine "Köye Dönüş Projesi" kapsamında 7 yıl önce gelip yerleştiklerini belirtti.

Meşe "Köyde bağ ve bahçemizi ekiyoruz, hayvanlarımız var, onları besliyoruz. Hiçbir yer insanın kendi yaşadığı yer gibi olmaz. İnsan köyünde daha rahat oluyor. Devletimiz sağ olsun, köye parke taşı döşemiş, yollarımızı asfaltlamış. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Osman Meşe de devletin elektrik, yol ve su gibi köye dönüş için her türlü desteği verdiğini anlatarak, "Köyde huzurumuz var, hiçbir sıkıntımız yok. Daha önce yollarımız yoktu ancak traktörle gidebiliyorduk. Şimdi yollarımız asfalt, her türlü araç gidip gelebiliyor köye. Devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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