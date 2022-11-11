Şırnak'taki "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" bitti

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliğince, Dünya Etnospor Konfederasyonunun desteğiyle merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" sona erdi.
Merkez Cumhuriyet Meydanı, Uludere'de 15 Temmuz Meydanı ve Beytüşşebap Kaymakamlığı önünde gerçekleşen şenliklerde, 8 Kasım'dan bu yana her yaştan katılımcı okçuluk, masa güreşi, mangala, ok savaşları, kol kapama, 9 ve 3 taş, topaç ve ebru gibi spor ve sanat dallarıyla buluştu.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Koordinatörü Serkan Kutluata, Şırnak kent merkezi ve 2 ilçede öğrencileri ve her yaştan katılımcıyı 11 parkurda geleneksel ve zeka oyunlarında buluşturduklarını söyledi.
"Çocuk ve gençlerin geleneklerini tanıdığı, kökleriyle tanışıp geleceğe güvenle ve umutla bakabildiği bir iklim oluşturmayı hedefliyoruz." diyen Kutluata, günde yaklaşık 5 bin öğrenciyi etkinlikte buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Kutluata, kendilerine destek sunan başta Şırnak Valiliği ve Belediyesi olmak üzere kaymakamlık ve belediyelere teşekkür etti.