Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarını tamamladı

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ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, yarın Arkas Spor'a konuk olacağı 8. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda müsabaka öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Başentrenör Nuri Şahin, AA muhabirine, son haftalarda şansız mağlubiyetler aldıklarını, yarın İzmir'de oynayacakları Arkas Spor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Spor Toto, TÜRŞAD ve en son sahalarında oynadıkları Galatasaray HDI Sigorta maçlarındaki yenilgiler nedeniyle çok üzgün olduklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Şansız yenilgiler nedeniyle biz antrenörler ve sporcular, taraftarlar kadar üzüldük. Ancak yapacak bir şey yok. Geçmişle yaşama şansımız yok. Daha ligin 8. haftasındayız ve telafi etme şansımız var. Önümüze bakmamız gerekiyor. Yarın çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Arkas Spor ligin iyi ve tecrübeli takımlarından. Şu an 4'üncü sıradalar. Bu hafta maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Şüphesiz çok zor olacak ama kazanıp dönmek istiyoruz."

Oyunculardan Taha Erden ise son antrenmanla birlikte artık maça hazır olduklarını ve kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

Rams Global Cizre Belediyespor, yarın saat 16.00'da İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Arkas Spor'a konuk olacak.

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