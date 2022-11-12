Şırnak'ta şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA

Şırnak'ta şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Uludere ilçesi Ortabağ mevkisinde ​​​​​​​sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ACB 174 plakalı kömür yüklü kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonda bulunan 17 yaşındaki Demhat Uslu yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) OTOSTOP ÇEKEN DEMHAT, BİNDİĞİ KAMYONUN KAZA YAPMASIYLA ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOSTOP ÇEKEN DEMHAT, BİNDİĞİ KAMYONUN ...
Otostop çeken Demhat, bindiği kamyonun kaza yapmasıyla öldü
YEREL HABERLER Otostop çeken Demhat, bindiği kamyonun kaza ...
(Görüntülü)MUHARREM İNCE&#039;DEN ŞIRNAK?TA ESNAF ZİYARETİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MUHARREM İNCE'DEN ŞIRNAK?TA ESNAF ...
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Şırnak'ta esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Şırnak'ta esnafı ...
Muharrem İnce'den Şırnak´ta esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Muharrem İnce'den Şırnak´ta esnaf ziyareti
Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarını ...
Şırnak'taki "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" bitti
YEREL HABERLER Şırnak'taki "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" bitti
(Görüntülü) ŞIRNAK?TA 60 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞIRNAK?TA 60 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Cizre'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Cizre'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi ...
Şırnak'ta huzura kavuşan köylere dönüş için hazırlıklar başladı
YEREL HABERLER Şırnak'ta huzura kavuşan köylere dönüş için ...
Şırnak'ta "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" sürüyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" sürüyor
Şırnak'ta öğretmenin darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Şırnak'ta öğretmenin darbedilmesi güvenlik kamerasına ...
(Görüntülü) ŞIRNAK&#039;TA ÖĞRENCİNİN AĞABEYLERİ ÖĞRETMENİ DÖVDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞIRNAK'TA ÖĞRENCİNİN AĞABEYLERİ ...
Şırnak'ta öğrencinin ağabeyleri öğretmeni dövdü
YEREL HABERLER Şırnak'ta öğrencinin ağabeyleri öğretmeni dövdü
(Görüntülü) CUDİ DAĞI&#039;NDAKİ 153 YILLIK TESCİLLİ DEĞİRMENDE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE TAHİN ÜRETİMİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) CUDİ DAĞI'NDAKİ 153 YILLIK TESCİLLİ ...
(Görüntülü) GABAR?DA 22 KÖYE DÖNÜŞ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GABAR?DA 22 KÖYE DÖNÜŞ İÇİN HAZIRLIKLAR ...
Cudi Dağı'ndaki 153 yıllık tescilli değirmende geleneksel yöntemlerle tahin üretimi
YEREL HABERLER Cudi Dağı'ndaki 153 yıllık tescilli değirmende ...
Gabar´da 22 köye dönüş için hazırlıklar başladı
YEREL HABERLER Gabar´da 22 köye dönüş için hazırlıklar başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.