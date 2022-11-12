Şırnak'ta şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Uludere ilçesi Ortabağ mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ACB 174 plakalı kömür yüklü kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonda bulunan 17 yaşındaki Demhat Uslu yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.