Şırnak'ta şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Uludere ilçesi Ortabağ mevkisinde ​​​​​​​sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ACB 174 plakalı kömür yüklü kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonda bulunan 17 yaşındaki Demhat Uslu yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.