Şırnak'ta otobüs ile 2 tırda gümrük kaçağı cep telefonu, sigara ve tütün ele geçirildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde otobüs ile 2 tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 594 cep telefonu, 710 paket sigara ve 276 paket nargile tütünü ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Silopi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 2 tır ve 1 otobüste x-ray cihazı ile inceleme yapıldı.

Detaylı aramada tırların iç lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı toplam 167 cep telefonu bulundu. Otobüste yapılan aramada ise koli, poşet, çanta ve bavullara gizlenmiş gümrük kaçağı 427 cep telefonu, 710 paket sigara ve 276 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adlı kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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