Şarampole devrilen kamyonda hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde dün kamyonun şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Demhat Uslu'nun cenazesi defnedildi.

Uludere'nin Ortabağ köyü mevkisinde ​​​​​​​sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ACB 174 plakalı kömür yüklü kamyonun kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren 10. sınıf öğrencisi Uslu'nun cenazesi Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ortabağ köyüne götürülen Uslu'nun cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılan Uslu'nun yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsünün tedavisi Uludere Devlet Hastanesinde sürüyor.

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