Uludere Belediyesi ekipleri yolda gördüğü yaralı köpeği veterinere götürdü

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde itfaiye ekipleri yol kenarında gördükleri yaralı köpeği araçlarına alarak veterinere ulaştırdı.



Uludere Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri göreve giderken yol kenarında yaralı bir köpek olduğunu fark etti.



Ekipler, araca taşıdıkları köpeği tedavi için Uludere Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne götürdü.



Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan, yaralı sahipsiz hayvanları tespit ettiklerinde ya da gelen ihbarlar üzerine belirtilen adrese giderek teslim alıp tedavisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün de Uludere Belediyesi itfaiye ekiplerimizin bize ulaştırdığı yaralı köpeği tedavi altına aldık. İtfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.







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