Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 45 kişi hakkında işlem yapıldı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliye yasal işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı.

Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve esrar, 4 bin 266 paket bandrolsüz sigara, gümrük kaçağı 84 cep telefonu aksesuarı, 17 kilogram nargile tütünü, 24 cep telefonu, 40 elektronik eşya ve 16 kilogram çay ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

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