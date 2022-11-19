Şırnak'ta Bölgesel Bilardo Turnuvası başladı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 14 ilden 96 sporcunun katıldığı "Şırnak Belediyesi Bölgesel Bilardo Turnuvası" başladı.
Cumhuriyet Mahallesi Longoni Bilardo Salonu'nda düzenlenen 3 bant bilardo turnuvasında, kura çekiminin ardından ilk turlar oynandı.
Turnuvada, 2022 3 Bant Bilardo Şampiyonu milli sporcu Tayfun Taşdemir ile 1997 Bilardo Dünya Şampiyonu Yılmaz Özcan da yer aldı.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bilardo tutkunları Şırnak'ta buluşuyor, katılım sağlayan 96 sporcuya başarılar diliyorum. Artık Şırnak sporla, kültürel etkinliklerle anılıyor." ifadelerine yer verdi.
Turnuva, 20 Kasım Pazar günü sona erecek.