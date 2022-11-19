Şırnak Bölgesel Bilardo Turnuvası 2.ve 3. turlarla devam etti

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak 14 ilden 96 sporcunun katıldığı "Şırnak Belediyesi Bölgesel Bilardo Turnuvası" 2’inci ve 3’üncü turlarla sürdü.

Cumhuriyet Mahallesi Longoni Bilardo Salonu'nda salındaki 4 masada düzenlenen ve dün başlayan 3 bant bilardo turnuvasında, 46 sporcu ilk turların ardından 2.tura, 24 sporcuda 3.tura çıktı.

Turnuvada, 2022 3 Bant Bilardo Şampiyonu milli sporcu Tayfun Taşdemir ile 1997 Bilardo Dünya Şampiyonu Yılmaz Özcan da yer alıyor.

Şırnak Bilardo İl Temsilcisi Faysal Kadırhan, dün başlayan ve 14 ilden 96 sporcunun katıldığı bölgesel turnuvanın bugün 2. ve 3. turlarının oynandığını yarında çeyrek, yarı final ve final karşılaşmaları ile devam edeceğini söyledi.

Turnuvanın bilardoseverleri bir araya getirdiğini aktaran Kadırhan, "Bilardoya gönül verenler hem Şırnak genelinde hem de il dışından katılım sağladı. Son dünya şampiyonu Tayfun Taşdemir’in burada olması bizim için büyük bir şans.Onu izlemeye çok sayıda vatandaş geldi" dedi.

Turnuvaya Bitlis’ten katılan ve rakibini yenerek 2. tura çıkan Hüseyin Güzeldere, bölge genelinde düzenlenen turnuvalara katıldığını ve Şırnak’ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"Son Dünya şampiyonu Tayfun Taşdemir ile aynı turnuvada olmaktan ve aynı mekanı paylaşmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum" diyen Güzeldere, Şırnak’ın çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Güzeldere, bölgede bilardoya çok ilgi duyulduğunu belirterek, "İkinci tura çıktım çok zorlu rakipler var zorlayacağım inşallah yarı final ve finale kalırım" dedi.

Turnuva, yarın çeyrek, yarı final ve final karşılaşmalarının ardından sona erecek.









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