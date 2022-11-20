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Salon: Şırnak

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Furkan Salduz

Rams Global Cizre Belediyespor: Furkan Ömer Dur, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Hilmi Şahin)

Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Eren Kanlı, Sadık Efe Özbey, Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Berkay Yavuz, Onur Kaya)

Setler: 23-25, 25-16, 25-16, 25-20

Süre: 109 dakika (31, 24, 26, 28)





ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti.

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