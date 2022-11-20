Şırnak’ta Bölgesel Bilardo Turnuvası sona erdi

ŞIRNAK (AA) – Şırnak’ta 4 ilden 96 sporcunun katıldığı "Şırnak Belediyesi Bölgesel Bilardo Turnuvası" çeyrek, yarı ve final karşılaşmasının ardından sona erdi.

Cumhuriyet Mahallesi Longoni Bilardo Salonu'nda salondaki 4 masada düzenlenen ve 2 gün önce başlayan 3 bant bilardo turnuvasında finale çıkan 1997 Dünya Şampiyonu Yılmaz Özcan ve yeni Dünya Şampiyonu Tayfun Taşdemir karşılaştı.

Müsabakayı 40-39 kazanan Taşdemir, turnuvanın şampiyonu olurken ikinciliğini Özcan, üçüncülüğü de Diyarbakır'dan Murat Macit aldı.

Turnuvaya katılan Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AA muhabirine, 2 gün önce başlayan ve 14 ilden 96 sporcunun yarıştığı turnuvanın finalini gerçekleştirdiklerini, müsabakalarda bilardo severlerin çok çekişmeli karşılaşmalar izlediğini söyledi.

Şırnak’ın son zamanlarda turnuvaların merkezi olduğunu belirten Yarka, devamında şunları kaydetti:

"Yamaç, paraşütü, uluslararası tenis turnuvası, rafting gibi etkinlikleri kısa zaman önce ev sahipliği yaptık. Son yıllarda sevilen bir spor dalı olan bilardonun turnuvasını ikinci kez kentimizde yapıyoruz. Bugünü anlamlı kılan 2 şampiyonun kentimizde bu turnuvaya iştirak etmesi. Biri 1997 diğeri de bir hafta önce şampiyon olan ve ayağının tozuyla bizi kırmayıp gelen son şampiyon Tayfun Taşdemir. Onları Şırnak’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve kupalar verildi.



Etkinliğe, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.





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