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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya şampiyonu bilardocular, Şırnak'ta deneyimlerini aktardı

AA

Dünya şampiyonu bilardocular, Şırnak'ta deneyimlerini aktardı

ŞIRNAK (AA) - Dünya 3 Bant Bilardo şampiyonu milli sporcu Tayfun Taşdemir ile 1997'de aynı başarıyı gösteren Yılmaz Özcan, Şırnak'ta katıldıkları bölgesel turnuvada bilardo tutkunları ile buluştu.

Güney Kore'nin Donghae şehrinde 9-13 Kasım'da düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası finalinde, İspanyol rakibi Ruben Legazpi'yi yenen Tayfun Taşdemir ile aynı şampiyonda 1997'de birinci olan Yılmaz Özcan, Şırnak Belediyesi Bölgesel Bilardo Turnuvası'na katıldı.

Taşdemir ve Özcan, 14 ilden 96 sporcunun katıldığı turnuvada, bilardoseverlere deneyimlerini aktardı.

Taşdemir, AA muhabirine, Güney Kore'de 48 sporcunun katıldığı Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nı birincilikle bitirdiği için mutlu olduğunu belirterek, bir yıl boyunca ferdi şampiyona isminin Türkiye'ye ait olacağını, bunun gururunu yaşadığını söyledi.

Şampiyona öncesi Şırnak'taki turnuva programının yapıldığını kaydeden Taşdemir, "Bu kararın ardından benim şansım mı onların duası mı dünya şampiyonu olarak buraya gelmem çok keyifli oldu. Şırnak'ta olmaktan çok mutluyum." dedi.


- "İ​​​​​​yi ki geldim"

Şırnak'a ilk defa geldiğini aktaran Taşdemir, çok iyi bir turnuva geçirdiklerini ve katılımın da beklentinin üstünde gerçekleştiğini belirterek, "Bölge halkı çok misafirperver. Pozitif enerjileri inanılmaz, iyi ki geldim. Deneyimlerimizi bilardo sevenlere aktarmaya çalıştık. Oyunlarımızla, yapılan sohbetlerimizle var olan eksikliklerini görme şansları oldu." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özcan ise kentte bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını, deneyimlerini bilardo tutkunlarına aktarmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.


- "Onları izlerken büyük zevk aldık"

Turnuvayı izleyen öğretmen Arif Kadırhan da Şırnak'ın turnuvaya ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını ve 2 dünya şampiyonunun kentte bulunmasının sevinçlerini katladığını vurgulayarak, "2 şampiyonun deneyimlerinden faydalandık. Onları izlerken büyük zevk aldık. Çok verimli bir turnuvaya ev sahipliği yapıldı. Bu organizasyonun temsilcilerine ve işletme sahibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Diyarbakır'dan turnuvaya katılan Yusuf Özesmer de oğlu Miraç ile organizasyonda yer aldığına dikkati çekerek, 2 bilardo ustasıyla aynı turnuvada yer almalarının büyük şans olduğunu söyledi.

Şampiyonlarla bir araya gelme fırsatı bulduklarını anlatan Özesmer, "Onların deneyimlerinden faydalandık. Oğlum Miraç da turnuvaya katılan en genç sporcu. O da onları örnek alıp ileride çok iyi yerlere gelecektir. Bilardo öyle bir spor ki izlerken bile öğrenebiliyorsunuz. Dünya şampiyonları buradaki bütün sporculara büyük deneyim kattı." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya şampiyonlarını izlemek için organizasyona geldiğini belirten Talat Akıl ise kentin son yıllarda güzel organizasyonlara ev sahipliği yaptığını, bilardo turnuvasının da bunlardan biri olduğunu belirterek, "Bilardo oynamıyorum ama izlemeyi seviyorum. Ülkemiz ve Şırnak adına mutluluk verici. Bugün Şırnak sporla, kültürle, sanatla anılmaya başladı. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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