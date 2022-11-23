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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete girdi

AA

Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete girdi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Belediyesince 2 yıl önce temeli atılan Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali faaliyete girdi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, hizmete giren Şehirlerarası Otobüs Terminalinde incelemelerde bulundu, yolculara ve firma çalışanlarına şeker ikram etti.

Yarka, gazetecilere, otogarı olmayan tek il olan Şırnak'ta 2 yıl önce temeli atılan otogarın dün itibarıyla yolculara hizmet vermeye başladığını söyledi.

Otogarın resmi açılışının da yakın zamanda devlet büyükleri tarafından yapılacağını ifade eden Yarka, şöyle konuştu:

"Otogarımız, 4 bin 192 metrekaresi kapalı olmak üzere 10 bin 500 metrekare alan üzerinde yapıldı. 16 peronumuz var. 5 iş yeri, 8 acente yeri, 465 metrekarelik restoranı var. İlimizin en az 20 yıl sonrasına kadar yetecek bir otogar projesi yaptık. Tesisimiz yaklaşık 13 milyon 500 bin liraya mal oldu. Otogarda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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