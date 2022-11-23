Şırnak'ta görevli 148 öğretmen, şehit öğretmenlerin ailelerine mektup gönderdi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Birimi (AR-GE) öncülüğünde kentte görev yapan 148 öğretmen, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 148 öğretmenin ailesine 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mektup gönderdi.

Şırnak'ta bir şehit ailesinin, "Ben şehit annesiyim hatırlarım ama sizin hatırlamanız daha kıymetli" sözünden yola çıkan birim, 148 öğretmenden şehit öğretmenlerin ailelerine gönderilmek üzere duygularını kaleme almalarını istedi.

Öğretmenlerin yazdığı mektuplar, 24 Kasım Öğretmenler Günü şehit ailelerine ulaşacak şekilde posta ile gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

"Eğitimciler olarak kesinlikle yönlendiren olacağız, yönlendirilen olmayacağız. Çocuklarımızı en iyi şekilde eğitim vererek onları hiçbir terör örgütünün yönlendirmesine müsaade etmeyeceğiz. Şu an Şırnak'ta 9 bin 501 öğretmenimiz var. Çocuklarımızı bayrağına, vatanına sadık birer birey olarak yetiştireceğiz. Eğitimciler olarak elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarak bu memlekete hayırlı insanlar yetiştireceğiz. Şırnak artık terörün nemalandığı bir yer olmayacak." ifadelerini kullanan Tetik, insanlar arasında gönül köprüleri kuracaklarını belirtti.

AR-GE biriminde çalışan öğretmen Abdi Cihan Canan da bir şehit annesinin sözünden yola çıkarak böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini, 24 Kasım Öğretmenler Günü arifesinde şehit öğretmenlerin ailelerini hatırlamak istediklerini belirtti.

Canan, "En son Gaziantep'teki şehit öğretmenimizde görüldüğü gibi görevimizi en iyi şekilde yapacağız, kalemimizi her daim keskin tutacağız ki öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirelim. Şehit öğretmenlerin bize bıraktığı bu bayrağı dalgalandıracağız." diye konuştu.

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