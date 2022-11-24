Şırnak'ta öğrenciler ders öncesi müzik eşliğinde spor yapıyor

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir okulun öğrencileri derse müzik eşliğinde yaptıkları sporla hazırlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin okula karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak amacıyla "Nasıl Başlarsa Öyle Gider" projesi hayata geçirildi.

Projede pilot okul olarak Ortaköy köyündeki Ortaköy Ortaokulu seçildi. Proje kapsamında okulda görevli beden eğitimi öğretmeni Esra Çobanoğlu, ders öncesi müzik eşliğinde öğrencilere spor yaptırıyor.

Öğretmen Çobanoğlu, projeyle öğrencilerin performansını artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Uykulu olan öğrencilerimizi sabah sporu ile canlandırarak derse zinde girmelerini sağlıyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Sorumlusu Sevinç Güneş, proje ile öğrencilerin okula motivasyonlarının artırıldığını aktararak, projeyi ilçedeki tüm okullara yaymak istediklerini kaydetti.

Güneş, "Projenin öğrencilerin okula gelme isteğine, okul motivasyonuna ve okullaşma oranına olumlu yönde katkı sağlamasını beklemekteyiz." dedi.

Öğrenciler de spor sayesinde derse daha zinde başladıklarını aktardı.

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