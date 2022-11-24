Şırnak'ta "Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Barajların Sürdürülebilir Fırsatları" sempozyumu düzenlendi

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ŞIRNAK (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, "Su ürünleri ihracatında 2023'te iki milyar doları yakalamayı hedefliyoruz." dedi.

Şırnak Valiliğince Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunca 2022 yılının "Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Cizre ilçesindeki bir otelde, "Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Barajların Sürdürülebilir Fırsatları" konulu sempozyum düzenlendi.

Sempozyumda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, ülkenin her yanının, Türk bayrağının dalgalandığı her alanın kutsal olduğunu belirtti.

Türkiye'nin balık yetiştirmeye elverişli bir ülke olduğunu ifade eden Atalay, balığın besin değeri kadar ekonomik değerinin de önemli olduğunu vurguladı.

- Su ürünleri ihracatında 2023 hedefi

Atalay, bu sene su ürünleri ihracatında 1,6 milyar doları yakalamayı hedeflediklerini belirterek, "Su ürünleri ihracatında 2023'te iki milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Bunun için tüm gücümüz ve bilgimizle üretmeye hazırız. Elinizi attığınız her alandan, bir gıda bir ekonomik değer çıkıyor. Midye diye bir yetiştiricilik yoktu. Bu sene yaklaşık 100 bin ton kapasiteli midye yetiştiriciliği tesisi tahsis ettik. Ülkemiz yakında midye satan bir ülke konumuna gelecek." dedi.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Coşkun da su ürünleri yetiştiriciliğinin dünya çapında en hızlı gelişen gıda sektörlerinden biri olduğunu belirtti.

"2021 yılındaki istatistiklere göre ülkede 135 bin 703 ton alabalık üretimi oldu. 2021'de Doğu Anadolu'da 17 bin 550 ton. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de 14 bin 592 ton üretim olduğu gözlemlenmekte. Şırnak'ta 25 ton kapasiteli 41 üretim tesisimiz bulunmakta. Mardin'de ise 250 ton kapasiteli 7 tesis görülmektedir." ifadelerini kullanan Coşkun, üretimin sürdüğünü söyledi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, kentin artık terörle değil, yatırımlar, sosyokültürel yapısıyla anıldığını söyledi.

Canlı üretiminin zor ve sorumluluk gerektirdiğini dile getiren Bilgin, bu kapsamda ilin üretim kapasitesinin yüksek olduğunu bildirdi.

"21. yüzyıl Türkiye yüzyılı." diyen Bilgin, bu yüzyılda su ürünleri ihracatının da artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de ilde oluşan huzur ve güven ortamıyla yeni bir sektörün temellerinin atıldığını ifade ederek, "Şırnak ve Cizre Ticaret ve Sanayi odaları olarak bu sektörde ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sunabilirsek ne mutlu bize. Sempozyumun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Sempozyumda, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Özerdem Maltaş ile Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler de birer sunum yaptı.

Daha sonra akademisyenlerin gerçekleştirdiği sunumların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.

Sempozyuma, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, iş insanları ve sektör temsilcileri katıldı.





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