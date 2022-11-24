Mil Diyanet Sen'den Kur'an kursu öğreticilerinin unvanlarının "öğretmen" olarak değiştirilmesi talebi

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ŞIRNAK (AA) - Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil Diyanet Sen) Şırnak İl Başkanlığınca, Kur'an kursu öğreticilerinin öğretmenlik statüsüne alınması talebinde bulunuldu.

Mil Diyanet Sen Şırnak İl Başkanı Muhammed Salih Doru, yaptığı açıklamada, Kur'an kursu öğreticilerinin öğretmen statüsüne alınması gerektiğini savundu.



Doru, "Kur'an kurslarında eğitim veren hocalarımızın unvanlarının 'Kur'an kursu öğreticisi' değil 'Kur'an kursu öğretmeni' olması gerektiğini her defasında vurguladık. Kur'an kurslarında Kur'an öğretenler artık öğretici değil, öğretmen statüsüne kavuşturulmalı, bunun için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Mil Diyanet Sen olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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