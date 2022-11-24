Şırnak'ta "turizm değerleri" paneli düzenlendi

ŞIRNAK (AA) – Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda Doğu ve Güneydoğu’daki tur rehberleri ve turizm acentelerine yönelik "turizm değerleri" konulu panel düzenlendi.

Bir otelin konferans salonunda yapılan panelde, ŞÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik tarafından slayt eşliğinde yapılan sunumda, kent genelindeki tarihi yerler ve yöresel yemekler tanıtıldı.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı illerden katılan yaklaşık 40 tur rehberi ve turizm acentelerinin temsilcilerine kentteki turizm değerlerini aktardıklarını söyledi.

Kentin turizm potansiyelinin çok fazla olduğunu, bunu turizm paydaşlarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Bütün rehberler odalarını bölgemize davet ediyoruz. İlimizde ciddi anlamda somut ve somut olmayan kültürel miras anlamında potansiyel var. Şırnak'ta var olan potansiyelin ortaya çıkarılması aynı zamanda bu bölgeleri merak eden insanlara ulaştırılması ve buraya getirilme noktası oldukça önem arz etmektedir. Birçok ilden gelen misafirlerimizin Şırnak ile ilgili izlenimleri gayet olumlu oldu. Bu çerçevede buraları merak eden turistleri buraya getirme noktasında bazı programlar yapacaklarını ilettiler. Umuyoruz ki bundan sonra daha fazla kültür turlarının olduğu bir döneme gireriz. Herkesi Nuh’un şehri Mem-u Zin’in diyarına bekliyoruz."

Son iki yıl da yaptıkları analizlere göre kültür turlarında her yıl yaklaşık 3 bin turisti ağırladıklarını aktaran Çelik, bu sayının ilk etapta önemli olduğunu belirtti.

Çelik, "Bu gelen turistlerin buraları anlatması ve sosyal medya hesaplarından paylaşması yoluyla yeni turistleri buraya çekmesi aslında faydaları olacaktır. Tur rehberlerinin de hazırladıkları programlarla bu turist sayılarının önümüzdeki süreçte katlanacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Mehmet Severoğlu da bölgedeki turizm faaliyetlerin artmasıyla Hakkari, Şırnak ve Siirt'ti kapsayan bir gezi rotası düzenlediklerini ifade etti.

Kentte çok iyi ağırlandıklarını ve sunumlarda çok faydalı bilgiler edindiklerini anlatan Severoğlu, "Şırnak hakkında bilmediğimiz o kadar şey varmış ki... Şırnak bir turizm şehriymiş de bizim haberimiz yokmuş. Bunları bu akşam yakinen öğrendik. Yarında Cizre ve İdil’deki tarihi yerleri gezeceğiz. Ben inanıyorum ki Şırnak çok kısa bir sürede Doğu’nun turizmdeki parlayan yıldızı olacak ve buradaki turizm paydaşlarının da katkısı olacaktır. Özellikle iş birliği içerisinde olmamız sevindirici ve mutluluk verici. Bu ziyaretin mutlaka geri dönüşleri turistle olacaktır." diye konuştu.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hazım Ücün, turizm acenteleri ve tur rehberleri katıldı.​​​​​​​





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