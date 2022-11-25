Şırnak'ta kadın astsubaylar kırsaldaki kadınlara KADES'i anlattı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kırsaldaki kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.
İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Silopi ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek, kadınlarla bir araya geldi, onlarla sohbet etti.
Köylerde tarlada çalışan ve tandır başında ekmek pişiren kadınlara KADES'i anlatan astsubaylar, broşür dağıttı.
Kadınların ekmek pişirmesine de yardımcı olan astsubaylar, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve erken yaşta evlilik konusunda bilgilendirmede bulundu, kadınların cep telefonlarına KADES mobil uygulamasını indirdi.
Kadınlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Şırnak'ta yıl içerisinde jandarma ekiplerince 1050 kadına bilgilendirme yapıldığı, 756 kadının telefonuna KADES uygulamasının indirildiği bildirildi.