Şırnak'ta kadın astsubaylar kırsaldaki kadınlara KADES'i anlattı

Black Friday: Büyük indirim ve alışveriş günü geleneği nasıl başladı?

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kırsaldaki kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Silopi ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek, kadınlarla bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

Köylerde tarlada çalışan ve tandır başında ekmek pişiren kadınlara KADES'i anlatan astsubaylar, broşür dağıttı.

Kadınların ekmek pişirmesine de yardımcı olan astsubaylar, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve erken yaşta evlilik konusunda bilgilendirmede bulundu, kadınların cep telefonlarına KADES mobil uygulamasını indirdi.

Kadınlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Şırnak'ta yıl içerisinde jandarma ekiplerince 1050 kadına bilgilendirme yapıldığı, 756 kadının telefonuna KADES uygulamasının indirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.