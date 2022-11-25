Cizre'de voleybol turnuvası sona erdi

ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen ve 32 takımın yer aldığı voleybol turnuvası sona erdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen turnuvanın finalinde, Cizre Spor Lisesi ile Cizre Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi.
Turnuvada rakibini yenen Cizre Spor Lisesi şampiyon oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, centilmenlikle sonuçlanan müsabakaların ardından tüm takımlara teşekkür ederek, şampiyon olan takıma kupalarını verdi.