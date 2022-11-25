Cizre Belediyespor, Hekimoğlu maçının hazırlıklarını tamamladı

ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, yarın deplasmanda Hekimoğlu Global Connect Travel BVI'ya konuk olacağı 10'uncu hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda müsabaka öncesi başantrenör Nuri Şahin ile yardımcı antrenörler Behmen Cıvıldak, Cenk Yılmaz ve Burak Köse yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, geçen hafta sahalarında oynadıkları Tokat Belediye Plevne maçını kazanarak son dönemdeki şanssızlığı kırdıklarını söyledi.

Zorluk seviyesi yüksek maçları geride bıraktıklarını ifade eden Cıvıldak, şöyle konuştu:

"Son 8 haftada çok şansız yenilgiler alıp, taraftarlarımızı üzmüştük. Bize de yakışmayan sonuçlar oldu. Geçen hafta Tokat takımını sahamızda yenerek moral bulduk. Bu haftadan sonra kendi dengimiz olan 3 takımla karşılaşacağız. Yarın deplasmanda oynayacağımız maça kazanmak için çıkacağız. Bu hafta çalışmalarımız bu yönde sürdü. Önümüzdeki 3 maçın ardından ilk yarıyı istediğimiz yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Bunun için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Her şeyin güzel olacağını düşünüyorum."

Oyunculardan Muhammed Ertuğrul ise zorlu maçların ardından çıkışa geçmek istediklerini belirterek, "Önce Bursa takımını daha sonra sahamızdaki Hatay takımını yenerek güzel bir seri yakalamak istiyoruz. İyi bir takımız. Bunu biliyoruz. Daha üst seviyelere çıkmak için bu maçları kazanmamız gerekiyor. Kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Takım son antrenmanın ardından Bursa'ya hareket etti.

Rams Global Cizre Belediyespor, yarın saat 15.00'te Bursa Cengiz Göllü Salonu'nda Hekimoğlu Global Connect Travel BVI'ya konuk olacak.

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