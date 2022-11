Şırnak'ta "Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinliği

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliği düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda yapılan programda, müzik dinletisi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada, ülkenin her alanda olduğu gibi kadına yönelik şiddetle mücadelede son yıllarda önemli gelişmeler gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 4 bakanlıkla kadına yönelik toplantı yaptıklarını anlatan Bilgin, "Eskiden hiçbir kadın merkezimiz yoktu. Şu anda sadece ilimizde 25 kadın yaşam merkezi var. Emniyet ve jandarma kadınların maruz kaldığı şiddetle mücadele birimlerini kurdu. Kadına yönelik şiddetle ilgili ülkemizde yapılan mücadelenin çok yönlü sürdüğünü biliyoruz. Dünyanın her yerinde bu çalışmalar var ama bizim ülkemiz kadar hassasiyet gösteren hiçbir ülke yoktur." diye konuştu.

Bir kadın şiddete maruz kaldığında terör örgütünün kadınlar istismar ediliyormuş algısı yarattığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Kendileri kadınlarımızı kaçırarak, kadınların her alanını suiistimal ederek, yapmış oldukları bu hainliği perdelemeye çalışıyorlar. Her alanda sesimizi yüksek çıkarmasak, bu alanda da maalesef kötü niyetli ve ülkemizi sadece kadın alanında değil, her alanda bölmeye çalışan bu şer odaklarının esiri oluruz."

Kadınların sahip olduğu hakların başkaları tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getiren Bilgin, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans istediklerini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve kadın dernekleri temsilcilerinin konuşma yaptığı etkinlikte, il protokolü, kadın destek ve aile destek merkezleri tarafından kurulan el emeği ürünlerinin yer aldığı sergileri gezdi.

Etkinliğe, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, kurum temsilcileri, kadınlar ve vatandaşlar katıldı.

