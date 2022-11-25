Cizre Kaymakamı Demir, şehit ailelerini ziyaret etti

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ŞIRNAK (AA) - Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Demir, 25 Kasım 1999 yılında vatani görevlerini yapmak için Cizre'den yola çıkan ve Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerini, şehadetlerinin 23. yıl dönümünde ziyaret etti.

Kazada şehit olan 11 askerden Haşim Sekin, M. Emin Çayıldak, Ramazan Malgaz, Rıdvan Bağtır ve Kenan Çağırga'nın ailelerini evlerinde ziyaret eden Demir, aileler ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerde şehitler için dualar okundu.



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