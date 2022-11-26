Şırnak'ta yıldırım isabet etmesi sonucu şehit düşen güvenlik korucusu için tören yapıldı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yıldırım isabet etmesi sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Agit Oran (26) için tören düzenlendi.

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehit Oran'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Törene katılan Oran'ın ailesi gözyaşı döktü. Oran'ın cenazesi, defnedilmek üzere Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesine uğurlandı.

Törene, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkan Vekili Ömer Yılmaz, Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve askerler katıldı.



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