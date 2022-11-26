Cizre'de sağanak etkili oldu

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ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.



İlçede dünden bu yana etkili olan sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.



Sağanakta araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Cizre Belediyesi ekipleri, su baskınları yaşanmaması için çalışma yürüttü.



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