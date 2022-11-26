Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı ekim ayında 20 bin 163 yolcuya hizmet verdi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanında ekim ayında 20 bin 163 yolcuya hizmet verildi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın ekim ayına ait yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.



Buna göre, iç hatlarda 490 uçağın iniş kalkış yaptığı, 204 ton yük (kargo, posta, bagaj) trafiğinin gerçekleştiği Şerafettin Elçi Havalimanı'nda, ekim ayında 20 bin 163 yolcuya hizmet verildi.



2022 yılının ilk on ayında ise yolcu trafiği 244 bin 231, uçak trafiği 5 bin 72, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise 2 bin 423 ton olarak gerçekleşti.





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