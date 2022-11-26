Yıldırım düşmesi sonucu şehit düşen güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yıldırım isabet etmesi sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Agit Oran (26) son yolculuğuna uğurlandı.
23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törenin ardından cenaze ambulansla Uludere ilçesi Şenoba beldesindeki baba evine getirilerek helallik alındı.
Oran'ın naaşı belde mezarlığında toprağa verilirken şehidin ailesi ve yakınları göz yaşı döktü.
Vali Osman Bilgin, şehidin annesi ve kardeşlerini teselli etti. Şehidin naaşına sarılı Türk bayrağı ağabeyi Ahmet Oran'a verildi.
Törene, Beytüşşebap Kaymakamı ve Uludere Kaymakam Vekili Kemal Ülkü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Şenoba belde Belediye Başkanı Alihan Babat, Şenoba 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, askerler ve vatandaşlar katıldı.