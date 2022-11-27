Tur rehberlerine Cizre'nin tarihi ve kültürel mekanları tanıtıldı

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ŞIRNAK (AA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görevli tur rehberleri ve turizm acentesi sahipleri düzenlenen gezi kapsamında geldikleri Şırnak'ın Cizre ilçesindeki tarihi ve kültürel mekanları tanıma imkanı buldu.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen geziye katılan 25 tur rehberi ve turizm acentesi sahibi Şırnak ile Beytüşşebap, İdil ve Uludere ilçelerini ziyaret ettikten sonra Cizre'ye geldi.

Hazreti Nuh Peygamber ve İsmail Ebul-İz El-Cezeri türbeleri, Ulu Cami, Mem-u Zin Türbesi, Cizre Kalesi, ünlü İslam düşünürlerinden Molla Ahmed Ciziri'nin ders verdiği, dönemin üniversitelerinden biri olan Kırmızı Medrese gibi ilçedeki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret eden misafirler, Dengbej Evi'nde dengebejlerin seslendirdiği stran adı verilen türküleri dinledi.

Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Mehmet Severoğlu, gazetecilere, Van'dan başlayarak Hakkari, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca'dan sonra Şırnak ve Cizre'ye geldiklerini ifade ederek, tur rehberlerine bölgedeki il ve ilçeleri tanıtmak istediklerini belirtti.

Bu önemli bölgeyi herkesin çok merak ettiğini dile getiren Severoğlu, "Artık herkes Cizre'ye gelecek diyorum. Yıllardır terör olayları ile anıldığı için insanların bu bölgeye gelmekte çekinceleri vardı. Bu olaylar bittiği için artık buralara rahat bir şekilde gidip, gelebiliyoruz. Özellikle Cizre'de tanıtım konusunda çok ciddi ve güzel çalışmalar yapılıyor. Cizre'nin doğal ve kültürel güzelliklerini en iyi şekilde tanıtacağımızı düşünüyorum." dedi.

Geziye katılan tur rehberi Arzu Ortaç da amaçlarının önce bölgeyi tanımak daha sonra da tanıtmak olduğunu belirtti.

Bu coğrafyanın müziği, yemeği ve kültürüyle çok güzel olduğunu anlatan Ortaç, "İnsanlar mükemmel, sıcakkanlı ve yardımsever. Kültürler bir arada ve binlerce yıl bir arada yaşamış. Gelip, görmeden burayı tanıyamazsınız. Buraya gelin, asla pişman olmazsınız." ifadelerini kullandı.





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