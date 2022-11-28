Cizre'de eğitim kurumlarında görev yapan kişilere hijyen eğitimi verildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde eğitim kurumlarında görevli kişilere hijyen eğitimi verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında eğitim kurumlarında faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı ve gıda işletmelerinde çalışan personel ile okul ve kurum yöneticilerine hijyen konusunda bilgilendirme yapıldı.



Çalışanlara uyulması gereken hijyen kuralları ve yasal mevzuat hakkında bilgi verilen eğitimde bilgilendirici sunumlarda yapıldı.



Eğitim sonunda katılımcılara belge verildi.







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