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Cizre'de "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" düzenlendi

AA

Cizre'de "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" düzenlendi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Kültür ve Spor Oyunları Şenliği" başladı.

Kaymakamlıkça, Dünya Etnospor Konfederasyonu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen, İdil Caddesindeki Gençlik Merkezi'nde başlayan 5 gün sürecek şenlikte, her yaştan katılımcı okçuluk, mangala, ok savaşları, kol kapama, 9 ve 3 taş, topaç ve ebru gibi spor ve sanat dallarıyla buluştu.

Şenlikte, çocuklar çeşitli oyunları eğitmenlerden öğrenme fırsatı buldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Koordinatörü Serkan Kutluata, çocukların geleneksel spor ve oyunlarla buluşarak, kültürleriyle tanışmasını amaçladıklarını söyledi.

Kutluata, şenliğin Cizre'de yoğun bir ilgiyle başladığını ifade ederek, "Bu etkinlikler, çocuk, genç ve ailelerin geleneklerini tanıdığı, kökleriyle tanışıp geleceğe güvenle ve umutla bakabildiği bir iklim oluşturmayı hedefliyor. Etkinlikler bireyi toplumun değerli bir parçası haline getiren her türlü zenginliği destekleyerek, katılımcı bir model sunmaktadır." dedi.

Şenlikte farklı spor ve sanat dallarıyla buluşan çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.






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