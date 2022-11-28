Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 66 kişi hakkında işlem yapıldı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 66 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 66 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve esrar ile gümrük kaçağı 6 bin 181 paket bandrolsüz sigara, 95 puro, 74 kilogram çay, 19 paket elektronik sigara,10 cep telefonu, 15 cep telefonu aksesuarı, 11 elektronik eşya ve 2 litre alkol ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.









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