Silopi'de "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" düzenlendi

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ŞIRNAK (AA) - Silopi ilçesinde "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" gerçekleştirildi.



Silopi Kaymakamlığınca, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun desteğiyle şehir stadyumunda düzenlenen şenlikte, ilk ve ortaokul öğrencilerine eğitmenlerce okçuluk, kol kapama, mas güreşi, ok savaşları, mangala, üçtaş, dokuz taş, topaç, atlı cirit ile ebru sanatı gibi etkinlikler gösterildi.



Geleneksel oyun eğitmeni Meryem Özdemir, geleneksel kültürü aktarmak, yaşatmak ve yeniden canlandırmak istediklerini anlatarak, Şırnak'taki bütün çocuklara ulaşmak için etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.



Dicle Ortaokulu öğrencisi Rumet Bayar, "Ata sporlarını oynadık. Filmlerde izlediğim ok atmayı yaptım. Mutlu oldum." dedi.

Mercan Dilara Gülpınar da ata sporlarını öğrendiklerini anlatarak, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.



İlçede, şenlik 5 gün boyunca sürecek.

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