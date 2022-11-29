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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre'de 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü kutlandı

AA

Cizre'de 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü kutlandı

ŞIRNAK (AA) - Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü kutlandı.

Başhekimlik tarafından düzenlenen etkinliğe, Başhekim Uzman Dr. İsmail Çağrı Özütok, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serdar Munis, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Sabgatullah Anmal, müdür yardımcısı Abdulkadir Demir, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Derya Güven, sağlık memurları, hemşireler ve tıbbi sekreterler katıldı.

Başhekim Özütok, ülkenin her köşesinde görevlerini her türlü özveriyle ve sabırla sürdüren tıbbi sekreterlerin bu anlamlı gününü kutladıklarını belirtti.

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Anmal ise bu alanda görev yapan herkesin 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü'nü tebrik ettiğini söyledi.

Etkinlikte daha sonra pasta kesildi.



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