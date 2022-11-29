Şırnak'ta Uluslararası Molla Ahmed el-Cezeri Sempozyumu" düzenlenecek

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yarın "Uluslararası Molla Ahmed el-Cezeri Sempozyumu" gerçekleştirilecek.



Valilik ve Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) ile Cizre Kaymakamlığı ve belediyesi iş birliğiyle Cizre Belediyesi Konferans Salonu ve Kırmızı Medrese'de, 30 Kasım-2 Aralık'ta gerçekleştirilecek sempozyumda, yurt içi ve yurt dışından katılacak akademisyenlerce sunum yapılacak.

ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, gazetecilere, ilk kez düzenlenecek olan sempozyumun önemine işaret etti.



Sempozyumda 7 oturum gerçekleştirileceğini, son gün ise ziyaretçilere, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtacaklarını ifade eden Alkış, şunları kaydetti:

"Sempozyuma Irak, İran, Ürdün başta olmak üzere ülke içinden ve yurt dışından 20'yi aşkın akademisyen katılıyor. Molla Ahmed El-Cezeri’nin düşüncesini ve dünyaya bakışını aktarmaya çalışacağız. Molla Ahmed El-Cezeri'nin divanı şimdiye kadar 10 dile çevrildi. İsteğimiz 50-60 dile çevrilmesi. Dil bilen akademisyenleri bu hizmete davet ediyoruz."

Alkış, sempozyumun şimdiden hayırlı olmasını diledi.



















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