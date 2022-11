Şırnak Valisi Bilgin, devlet desteğiyle küçükbaş hayvan alan besicilerle bir araya geldi:

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Osman Bilgin, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" ve "Saanen Keçi Yetiştiriciliği" projeleri çerçevesinde sağlanan destekle küçükbaş hayvan alan besicilerle görüştü.

Vali Bilgin, Kumçatı Beldesi Nasırhan Mahallesi'nde devletten aldığı yüzde 50 hibe destekle çiftlik kuran ve 480 küçükbaş hayvan yetiştiren besici Abdulcabbar Geylani'yi ziyaret etti.

Geylani ile görüşen Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada artık üretimin öneminin herkesçe iyi bilindiğini belirterek, Şırnak'ın tüketiminin yüzde 7'sini ürettiğini söyledi.

Kentin kendi pazarını doldurması, ürün yetiştirmesi için yüzde 93'lük bir üretime daha ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Bilgin, "Şırnak pazar sıkıntısı olmayan bir il. Meyvesinden, sebzesine ve etine kadar ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var. Şırnaklı vatandaşların üretme kapasitesi ve arazisi var. Vatandaşımızı tebrik ediyorum, burada çok güzel bir çiftlik yapmış. Bakanlığımızın kırsal kalkınma destekleri bu manada önemli. Her zaman çiftçimizin yanındayız ve her türlü desteğe hazırız. Devlet olarak üreten her çiftçinin maddi ve manevi olarak yanındayız." diye konuştu.

Bilgin, ziyaretle çiftçilerin üretim yerlerini yerinde görme şansı elde ettiklerini dile getirerek, yeni açıklanan desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşlara proje ile başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

Besici Geylani de devletten aldığı yüzde 50 hibe destekle 480 küçükbaş hayvan aldığını, bunun çoğunun da Saanen ırkı keçi olduğunu belirtti.

Bu keçi türünü tercih etmesinin nedeninin ikiz doğurmaları ve günde 4,5 litre süt vermeleri olduğunu anlatan Geylani, "Bu genellikle Çanakkale bölgesinde yaşayan bir ırk ama her iklime uyuyor. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Vali Bilgin daha sonra Çadırlı Mahallesi'nde yaşayan, devletin kredi desteği ile 76 küçükbaş hayvan alan Ahmet Saknak'ı ziyaret etti.

Saknak, devletin sunduğu destekle hayvan alarak besicilik yaptığını dile getirerek, geçimini hayvancılıktan sağlayacağını ifade etti.

