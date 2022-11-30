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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta Uluslararası Molla Ahmed el-Cezeri Sempozyumu başladı

AA

Şırnak'ta Uluslararası Molla Ahmed el-Cezeri Sempozyumu başladı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Uluslararası Molla Ahmed el-Cezeri Sempozyumu başladı.

Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesinin iş birliğinde belediye konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, yurt içi ile Irak, İran ve Ürdün'den 20'yi aşkın akademisyen katıldı.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, ilmin, medeniyetin ve güneşin topraklarının Molla Ahmed el-Cezeri gibi önemli ilim adamlarını yetiştirdiğini söyledi.

Burada yaşayan insanların geçmişi ile olan bağlarını en iyi şekilde devam ettirip geleceğe daha umutla bakmasını arzu ettiklerini kaydeden Bilgin, şunları söyledi:

"Bizler bu değerlerimize sahip çıkmak, değerlerimizi yaşayıp gelecek kuşaklara aktarmak ve geleceği geçmişle bağları koparmadan, aslımızı inkar etmeden yaşamak için bu sempozyumu düzenleme ve birlikte paylaşma ihtiyacı duyduk. 250 yıl önce aramızdan ayrılan ve bizlere ışık tutan büyüğümüz bizleri bir araya toplayabiliyor. Bizler özellikle geçmişimize sahip çıkalım. Geçmişimize eğer sahip çıkarsak bizim kimliğimiz, kültürümüz, varlığımız ilelebet daim olur ancak geçmişimizi unutursak biz varlığımızı da birliğimizi de her şeyimizi de kaybetmiş oluruz."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de Molla Ahmed el-Cezeri'nin klasik Kürt edebiyatının zirve isimlerinin başında geldiğini belirtti.

Açılış konuşmaların ardından Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın konuşmacı olarak katıldığı ilk oturumda "Anadolu'nun İslam'a açılan kapılarından Cizre" ve "Molla Ahmed El-Cezeri Divanı'ndan Kasideler" konuları ele alındı.





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