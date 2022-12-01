Uludere'de öğrenciler ilk defa tiyatroyla buluştu

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde ana sınıfı öğrencileri düzenlenen etkinlikte tiyatro oyunu izledi.

Uludere'de geçen sene başlatılan gezici tiyatro etkinliği kapsamında Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat'ın desteğiyle ilçenin Şenoba Beldesindeki Orgenaral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda tiyatro oyunu sahnelendi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan, Şenoba Belediye Başkan Vekili Sevgi Babat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş öğrencilerle tiyatro oyunu izledi.

Öğrencilere etkinlikte pamuk şeker ikram edildi.







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