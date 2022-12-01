Uluslararası Molla Ahmed el-Cezeri Sempozyumu Cizre'de sürüyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen ve dün başlayan Uluslararası Molla Ahmed el-Cezeri Sempozyumu devam ediyor.
Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesinin iş birliğinde belediye konferans salonunda düzenlenen sempozyum, yurt içi ile Irak, İran ve Ürdün'den 20'yi aşkın akademisyenin katılımıyla sürüyor.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Kutbettin Arzu, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın da katıldığı sempozyumda, farklı oturumlarla katılımcılara Molla Ahmed el-Cezeri'nin yaşamı ile ilgili bilgi veriliyor.