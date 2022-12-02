Silopi'de 31 okulda 5 bin 464 öğrenciye ücretsiz yemek

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ŞIRNAK (AA) - Silopi ilçesinde 31 okulda 5 bin 464 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Aşlığ, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 42 bin öğrencinin bulunduğunu belirterek, ilçede köy ve uzak bölgelerden eğitim öğretime taşımalı destek hizmeti verdiklerini söyledi.



İlçede 31 okulda 5 bin 464 öğrencinin her gün yemek hizmetinden yararlandığını kaydeden Aşlığ, "Öğrencilerimizin eğitim öğretimlerinin önündeki tüm engelleri kaldırmak için her türlü imkanı kurum olarak sağlıyoruz." dedi.







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