Cizre'de 8 bin 466 öğrenciye ücretsiz yemek

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ilçe genelinde 8 bin 466 öğrenciye ücretsiz yemek dağıtımı yapıldığını söyledi.
İke, yaptığı açıklamada, taşımalı eğitim gören ve ihtiyaç sahibi öğrencilere sıcak yemek desteğinde bulunduklarını belirtti.
İke, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme çerçevesinde uygulanan ücretsiz yemek imkanından 16 orta eğitim,14 temel eğitim, 1 özel eğitim ve 10 anaokulu olmak üzere toplam 41 okulda eğitim gören 8 bin 466 öğrencinin faydalandığını aktardı.