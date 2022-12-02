Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyesi maçı hazırlıklarını tamamladı

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ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, yarın sahasında Hatay Büyükşehir Belediyesini konuk edeceği 11’inci hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda müsabaka öncesi başantrenör Nuri Şahin ile yardımcı antrenörler Behmen Cıvıldak ve Burak Köse yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Takımın sportif direktörü ve menajeri Cenk Yılmaz, AA muhabirine, son iki müsabakayı kazandıklarını, takımın iyi bir ivme yakaladığını söyledi. Sahalarında Tokat Plevne ve deplasmanda Hekimoğlu maçlarında galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu iki maç takımı kendine getirdi diyebiliriz. İlk 8 maç bizim için iyi geçmemişti fakat aldığımız 2 galibiyet takıma öz güven kazandırdı. Yarın da kendi sahamızda Hatay Belediye maçını kazanarak çıkışımızı sürdürmek amacındayız. Çalışmalarımızı bu yönde yaptık ve kazanmaktan başka bir ihtimal düşünmüyoruz."

Oyunculardan Taha Erden ise zorlu maçların ardından son iki maçı alarak çıkışa geçtiklerini, yarınki maçı da kazanmak istediklerini belirtti.

Rams Global Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'da Şırnak Spor Salonu'nda Hatay Büyükşehir Belediyesini konuk edecek.​​​​​​​

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