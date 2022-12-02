Cizre'de "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" düzenlendi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Geleneksel Kültür ve Spor Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Deneyim Merkezi tarafından düzenlenen şenlikte, katılımcılar okçuluk, mangala, ok savaşları, kol kapama, 9 ve 3 taş, topaç ve ebru gibi spor ve sanat dallarıyla buluştu.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke de şenliği ziyaret etti.

Şenlikte farklı spor ve sanat dallarıyla buluşan katılımcılar, eğlenceli zaman geçirdi.



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