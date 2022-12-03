Cizre'de özel bireyler için etkinlik yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Etkinlik kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi kuaförlük alanı usta öğreticileri tarafından özel çocuklar tıraş edildi.



Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlit Gayırinal, "Engelli insanlarımızın, çocuklarımızın herhangi bir aralıkta değil, her zaman yanlarındayız. Bugün de hem engelli çocuklarımızla vakit geçirmek hem de bir nebze de olsa onları mutlu etmek için bir araya geldik. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen ve usta öğreticilere teşekkür ederim." dedi.

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